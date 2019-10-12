Times сообщила, что Джонсон попросит парламент поддержать любую сделку с ЕС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится к парламентариям с просьбой поддержать любое соглашение по Brexit в течение 24 часов после саммита ЕС либо потребовать очередной отсрочки, пишет газета The Times.

По ее данным, Джонсон проведет голосование по сделке в субботу, 18 октября, сразу после предстоящего 17-18 октября саммита в Брюсселе, а свое предложение он намерен озвучить уже сегодня. Издание отмечает, что британский парламент не заседал по субботам уже почти 40 лет.

В последний раз дата выхода Великобритании из ЕС была перенесена на 31 октября. Джонсон настаивает на этой дате и говорит, что предпочел бы очередной отсрочке Brexit без сделки. Парламент запретил ему соглашаться на такой вариант.

Одним из главных вопросов, по которому не могут договориться стороны, является вопрос об ирландской границе. На прошлой неделе Джонсон представил свои предложения, призванные заменить "страховочный план", или "бэкстоп", согласованный с ЕС предыдущим британским премьером Терезой Мэй. Однако его предложения по ирландской границе не устроили Европарламент.