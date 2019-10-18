Минобороны РФ рассекретило документы к 75-летию освобождения Белграда

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - К 75-й годовщине освобождения столицы Югославии Белграда от фашистов на сайте Министерства обороны РФ открылся мультимедийный раздел с рассекреченными документами из фондов Центрального архива военного ведомства, сообщило Минобороны в пятницу.

В разделе представлены журнал боевых действий 3-го Украинского фронта, 57-й армии, политдонесения, наградные документы на отличившихся воинов Красной Армии, фотографии югославских военнослужащих, а также газетные публикации, "передающие торжественную атмосферу освобождения Белграда в октябре 1944 года".

Также на сайте можно найти данные о разминировании города, который был подготовлен фашистами к уничтожению, показания военнопленного ефрейтора 392-й немецкой пехотной дивизии Карла Вейманна о происходящем в концлагере в сербском городе Рума и ряд других документов.