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Минобороны РФ рассекретило документы к 75-летию освобождения Белграда

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - К 75-й годовщине освобождения столицы Югославии Белграда от фашистов на сайте Министерства обороны РФ открылся мультимедийный раздел с рассекреченными документами из фондов Центрального архива военного ведомства, сообщило Минобороны в пятницу.

В разделе представлены журнал боевых действий 3-го Украинского фронта, 57-й армии, политдонесения, наградные документы на отличившихся воинов Красной Армии, фотографии югославских военнослужащих, а также газетные публикации, "передающие торжественную атмосферу освобождения Белграда в октябре 1944 года".

Также на сайте можно найти данные о разминировании города, который был подготовлен фашистами к уничтожению, показания военнопленного ефрейтора 392-й немецкой пехотной дивизии Карла Вейманна о происходящем в концлагере в сербском городе Рума и ряд других документов.

Белградская операция

Столица Югославии была освобождена от немецко-фашистских войск в ходе совместной стратегической наступательной операции сил Красной армии, Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) и войск Болгарии. Операция продолжалась с 28 сентября по 20 октября 1944 года.

По данным Минобороны РФ, в боях за Белград погибли свыше 2900 бойцов НОАЮ и около тысячи воинов Красной Армии. Полностью югославская столица была освобождена вечером 20 октября.

Белград Минобороны РФ

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