В Москве состоялся салют в честь 75-летия освобождения Белграда

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Торжественный салют в честь 75-ой годовщины освобождения Белграда от войск нацистской Германии состоялся в Москве, сообщает в воскресенье пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

"Сегодня в Москве отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа им. маршала артиллерии Владимира Михалкина произвел артиллерийский салют в честь 75-ой годовщины освобождения города Белграда от немецко-фашистских захватчиков", - говорится в сообщении.

В небо Москвы выпущено более 50 видов фейерверков, купола разрывов превысили в диаметре 300 метров.

Всего более 2 тысяч фейерверков было запущено из размещенных на Поклонной горе самоходных комбинированных пусковых салютных установках калибра от 105 до 310 мм на базе КамАЗ.

Звуковое сопровождение салюта было обеспеченно входящими в состав дивизиона батареей 24-я залпами пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны.

Ранее на этой неделе Минобороны РФ рассекретило документы, посвященные 75-летию освобождения Белграда.