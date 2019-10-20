В Москве состоялся салют в честь 75-летия освобождения Белграда
Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Торжественный салют в честь 75-ой годовщины освобождения Белграда от войск нацистской Германии состоялся в Москве, сообщает в воскресенье пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).
"Сегодня в Москве отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа им. маршала артиллерии Владимира Михалкина произвел артиллерийский салют в честь 75-ой годовщины освобождения города Белграда от немецко-фашистских захватчиков", - говорится в сообщении.
В небо Москвы выпущено более 50 видов фейерверков, купола разрывов превысили в диаметре 300 метров.
Всего более 2 тысяч фейерверков было запущено из размещенных на Поклонной горе самоходных комбинированных пусковых салютных установках калибра от 105 до 310 мм на базе КамАЗ.
Звуковое сопровождение салюта было обеспеченно входящими в состав дивизиона батареей 24-я залпами пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны.
Ранее на этой неделе Минобороны РФ рассекретило документы, посвященные 75-летию освобождения Белграда.
Белградская операция
Белградская стратегическая наступательная операция проходила с 28 сентября по 20 октября 1944 года. В ходе совместных действий Красной армии, Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) и войск Болгарии от немецко-фашистских войск были освобождены восточные и южные регионы Югославии и её столица Белград.
По данным Минобороны РФ, в боях за Белград погибли свыше 2900 бойцов НОАЮ и около тысячи воинов Красной Армии. Полностью югославская столица была освобождена вечером 20 октября.