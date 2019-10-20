Поиск

В Москве состоялся салют в честь 75-летия освобождения Белграда

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Торжественный салют в честь 75-ой годовщины освобождения Белграда от войск нацистской Германии состоялся в Москве, сообщает в воскресенье пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

"Сегодня в Москве отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа им. маршала артиллерии Владимира Михалкина произвел артиллерийский салют в честь 75-ой годовщины освобождения города Белграда от немецко-фашистских захватчиков", - говорится в сообщении.

В небо Москвы выпущено более 50 видов фейерверков, купола разрывов превысили в диаметре 300 метров.

Всего более 2 тысяч фейерверков было запущено из размещенных на Поклонной горе самоходных комбинированных пусковых салютных установках калибра от 105 до 310 мм на базе КамАЗ.

Звуковое сопровождение салюта было обеспеченно входящими в состав дивизиона батареей 24-я залпами пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны.

Ранее на этой неделе Минобороны РФ рассекретило документы, посвященные 75-летию освобождения Белграда.

Белградская операция

Белградская стратегическая наступательная операция проходила с 28 сентября по 20 октября 1944 года. В ходе совместных действий Красной армии, Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) и войск Болгарии от немецко-фашистских войск были освобождены восточные и южные регионы Югославии и её столица Белград.​

По данным Минобороны РФ, в боях за Белград погибли свыше 2900 бойцов НОАЮ и около тысячи воинов Красной Армии. Полностью югославская столица была освобождена вечером 20 октября.

Москва Белград

Новости по теме

Новости

В Москве следующая неделя останется теплой

В Москве следующая неделя останется теплой

Пожар на складе в Москве охватил 1,5 тыс. кв. метров

Произошло частичное обрушение кровли во время пожара на складе на западе Москвы

В переходе метро "Савеловская" пьяный мужчина ранил ножом полицейского

"Аэрофлот" оштрафован на 290 тысяч рублей за проблемы с багажом в "Шереметьево"

"Аэрофлот" оштрафован на 290 тысяч рублей за проблемы с багажом в "Шереметьево"

Суд арестовал еще одного руководителя ОМВД "Дорогомилово"

Суд арестовал замначальника ОМВД "Дорогомилово" по делу о мошенничестве

СКР попросил арестовать двух руководителей полиции района Дорогомилово

Власти Москвы не нашли проблем с радиацией в зоне строительства Юго-Восточной хорды

Националисты решили провести "Русский марш" в Москве под новым названием

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');