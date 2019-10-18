Денисова попросила Москалькову о медпомощи для арестованного в Крыму активиста Приходько

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова просит российскую коллегу Татьяну Москалькову принять срочные меры по предоставлению медицинской помощи осужденному в Крыму проукраинскому активисту Олегу Приходько.

"Нарушены права крымского активиста Олега Приходько. Согласно полученной информации, Олег Приходько имеет заболевания желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы. Его родные передали необходимые для лечения медикаменты и очки. Но сотрудники пенитенциарного учреждения не выдают эту передачу", - написала Денисова на своей странице в фейсбуке в пятницу.

Она обратилась к Москальковой с просьбой принять безотлагательные меры для восстановления прав гражданина Украины и помочь ему получить необходимые лекарств.

Сотрудники ФСБ 9 октября задержали кузнеца из села Орехово Сакского района Крыма 61-летнего Олега Приходько. Его подозревают в подготовке взрыва в администрации города Саки на западе полуострова. Силовики нашли в гараже Приходько самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью. Подозреваемый утверждает, что взрывчатку ему подкинули.

Приходько вменяется незаконное изготовление взрывчатых веществ и попытка совершения теракта. Он называет дело политически мотивированным, считает это преследованием за проукраинскую позицию. Кузнец ранее вывешивал украинские и крымско-татарские флаги на крыше своего дома, а присоединение Крыма к России в марте 2014 года называл аннексией.

ЦОС ФСБ назвал фигуранта дела "российским гражданином, приверженцем нацистской идеологии, являющимся членом украинских экстремистских организаций".

Киевский райсуд Симферополя 10 октября арестовал Приходько на два месяца.

17 октября стало известно, что защита обжаловала его арест.

В Верховном суде Крыма агентству "Интерфакс" сообщили, что материалы из районного суда в отношении Приходько к ним еще не поступили.

Приходько находится в следственном изоляторе в Симферополе.