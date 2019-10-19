Президент Сербии поблагодарил Путина за поддержку

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил современную Россию и ее президента за поддержку, признав, что в 1999 году (во время операции НАТО на Балканах) Белград ее не чувствовал.

"В 1944 году у нас была мощная поддержка России, в 1999 году было иначе. Я могу обидеть россиян этими словами, но я говорю это искренне. Однако сегодня - я искренне верю в это - мы можем во всем твердо опереться на Россию благодаря великому другу нашей страны Владимиру Путину", - заявил Вучич, выступая по-русски на торжественном вечере в Белграде, посвящённом 75-летию освобождения города от фашистов.

Вучич подчеркнул, что "Путин всегда умел услышать людей небольшой Сербии, понять нашу позицию, независимо от российских интересов", "спасибо за все, что он сделал для наших отношений", - поблагодарил президент Сербии.

Он заверил, что сербы "знают цену свободы и никогда ее не отдадут". "Свободен тот, кто сам принимает решения. Мы платим за свободу высокую цену, но это означает, что мы не предадим могилы предков", - сказал президент Сербии.

Александр Вучич отметил: "У нас нет прошлого, о котором мы бы пожалели. Мы не хотим ни у кого отнять его свободу, но никогда не согласимся с тем, чтобы нам навязывали что-то в противовес нашим интересам".

Президент Сербии заверил: "Мы сохраним Сербию, мы будем защищать наш народ - в Косово и Метохии, в любом месте, где ущемляют права наших людей".

Он также напомнил о сильном оснащении сербской армии, которое сегодня показали премьеру РФ Дмитрию Медведеву. "Мы показываем, что свободу не отдадим", - заключил он.