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Учения ОДКБ "Нерушимое братство-2019" начались в Таджикистане

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Учения ОДКБ "Нерушимое братство-2019" с участием военнослужащих шести стран (Россия, Белоруссия, Армения, Таджикистан, Казахстан и Киргизия) начались в понедельник на таджикском полигоне "Харб-Майдон", расположенном вблизи с афганской границей.

В состав созданной группировки входит 3,5 тыс. военнослужащих, более 600 единиц вооружения, военной и специальной техники, объединенных общим руководством, заявил на открытии учений командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) РФ генерал-полковник Александр Лапин.

"Используя опыт боевых действий, приобретенный в Сирийской Арабской Республике, учениях "Центр-2019", мы отрабатываем вопросы управления и взаимодействия, направления на повышение слаженности военных действий созданной группировки в быстро меняющейся обстановке с учетом изученного характера действий незаконных вооруженных формирований", - сказал Лапин.

Со своей стороны заместитель министра обороны Таджикистана Абдулхошим Даврон Гуломзода также отметил сложную обстановку в Центральноазиатском регионе.

"Ситуация остается непростой, имеет тенденцию к обострению, особую озабоченность вызывают факты концентрации вооруженных групп международных террористических организаций, в том числе и граждан наших государств на сопредельной территории, создание баз и лагерей по подготовке боевиков в северных провинциях Афганистана", - сказал Гуломзода.

Учения "Нерушимое братство - 2019" пройдут в два этапа, в ходе первого силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона будет проведена контртеррористическая операция по уничтожению и блокированию боевых групп и отрядов условных незаконных вооруженных формирований.

На втором этапе коллективными миротворческими силами ОДКБ будет проведена миротворческая операция по поддержанию мира в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности. Во втором этапе совместных учений примут участие еще два иностранных контингента из Армении и Белоруссии, которые прибудут 24 октября.

Всего к участию в совместных учениях от воинского контингента ВС РФ привлечено более 2 тыс. военнослужащих и свыше 600 единиц вооружения и военной техники. Также в "Нерушимом братстве" примут участие почти 20 российских самолетов и вертолетов, которые обеспечат наземным подразделениям разведку и огневую поддержу с воздуха. Совместные учения пройдут в соответствии с планом подготовки ВС РФ на 2019 год под непосредственным руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина.

Таджикистан

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