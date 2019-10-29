Россия безвозмездно передала Таджикистану военную технику и оружие на 320 млн руб.

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие безвозмездно передали Вооруженным силам Таджикистана партию военной техники и вооружения, общая стоимость которой составляет около 320 млн рублей, сообщает во вторник пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) РФ.

Церемония состоялась в Душанбе после завершения учений Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство - 2019".

"Сегодня, в условиях нарастания угроз и расширения зоны нестабильности в приграничных с Афганистаном районах, военно-политическая ситуация на Центральноазиатском стратегическом направлении во многом определяется способностью вооруженных сил противостоять внешним военным угрозам. Одним из критериев, влияющих на боеспособность войск, является их техническая оснащенность. Для достижения победы на поле боя необходимы современные образцы вооружения и военной техники, которые по своим характеристикам обеспечат превосходство над противником", - сказал командующий войсками ЦВО Александр Лапин во время церемонии передачи техники.

По его словам, РФ рассматривает Таджикистан в качестве ключевого союзника в Центрально-Азиатском регионе и в рамках программы модернизации национальных вооруженных сил оказывает содействие в укреплении его оборонного потенциала.

"Сегодня на аэродроме Гиссар (в Таджикистане - ИФ) представлена очередная партия военной техники, которая включает: радиолокационную станцию, обеспечивающую обнаружение, сопровождение и контроль использования национального воздушного пространства; модернизированные, до уровня современных в своем классе, бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2М. Это проверенная и надежная военная техника, способна выполнять широкий круг задач в условиях современного боя. Переданная продукция военного назначения увеличит боевой потенциал Вооруженных сил республики Таджикистан и послужит сохранению мира и укреплению безопасности в регионе", - добавил Лапин.

Учения ОДКБ "Нерушимое братство-2019" с участием военнослужащих шести стран (Россия, Белоруссия, Армения, Таджикистан, Казахстан и Киргизия) начались в понедельник, 21 октября, на таджикском полигоне "Харб-Майдон", расположенном вблизи с афганской границей. В состав созданной группировки вошли 3,5 тыс. военнослужащих, более 600 единиц вооружения, военной и специальной техники, объединенных общим руководством.