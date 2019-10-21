Вакарчук назвал "дном" участие хора имени Веревки в номере "95 квартала"

Оппозиция в Раде большем не желает, чтобы национальный хор пел на сессии гимн Украины

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Лидер партии "Голос", депутат Святослав Вакарчук назвал "дном" ситуацию с участием Национального академического народного хора Украины имени Григория Веревки в номере "95 квартала".

"История с Кварталом и хором - дно. Точка", - написал Вакарчук на своей странице в фейсбуке в понедельник утром.

В свою очередь сопредседатель парламентской фракции "Евросолидарность" Ирина Геращенко выступила против того, чтобы хор имени Веревки закрывал и открывал ближайшие сессии парламента.

"Хор скомпрометировал себя участием в номере "95 квартала" на тему сгоревшего дома экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой. Я теперь категорически против того, чтобы хор Веревки закрывал нынешнюю сессию Верховной Рады и открывал следующую. Этот коллектив... потерял на это моральное право. Пусть и дальше теперь подпевают Кварталу", - написала Геращенко на своей странице в фейсбуке в понедельник утром.

Она напоминал, что ранее хор имени Веревки (создан еще в Советской Украине в 1943 году - ИФ) открывал гимном Украины сессии Рады.

"Но теперь Верховная Рада - филиал 95. Поэтому хор теперь выступает и на подпевке у "квартала". Так теряется репутация и имя, заработанное годами", - заявила Геращенко.

В новом выпуске шоу "Вечерний квартал" был номер, посвященный пожару в доме бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Шоумен Евгений Кошевой в сопровождении хора имени Веревки исполнил песню со словами "Горела хата, пылала. В Лондоне жинка плакала", вызвавшей общественный резонанс.

17 сентября Гонтарева сообщила, что дом ее семьи в Киевской области ночью был сожжен в результате поджога.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков расценил поджог дома Гонтаревой как криминальное давление на нее и заявил, что полиция приложит максимум усилий для поиска злоумышленника.

Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

"Вечерний квартал" - юмористическое телешоу "Студии Квартал-95", выходившее в эфир с 2005 года на украинском телеканале "Интер". С 2012 года транслируется на телеканале "1+1". Основная тематика - политика и социальная сатира. Долгое время актером и руководителем шоу выступал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.