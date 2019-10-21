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Король Таиланда лишил официального титула свою фаворитку за нелояльность

Король Таиланда лишил официального титула свою фаворитку за нелояльность
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн лишил своего консорта (официальную фаворитку) Сининат Вонгваджирапакди ее официального звания за нелояльность, сообщает в понедельник BBC News.

В официальном заявлении королевского двора Таиланда говорится, что Вонгваджирапакди была чересчур амбициозна и "пыталась поднять себя до статуса королевы". Такое поведение консорта сочли выражением неуважения к королю, отмечается в заявлении.

Вонгваджирапакди стала первым почти за сто лет человеком, которому присвоили титул королевского консорта в Таиланде. Она была удостоена этого звания в июле 2019 года, спустя два месяца после того, как Маха Вачиралонгкорн женился на Сутхиде Тиджай, заместительнице начальника своей личной службы безопасности. Монарх присвоил своей четвертой жене титул королевы.

Вонгваджирапакди, которая носила звание генерал-майора, была военным пилотом, она также выполняла функции телохранительницы и медсестры при тайском короле. В августе 2019 года королевский двор опубликовал фото фаворитки в военной форме и в кабине истребителя, сообщив, что Маха Вачиралонгкорн "заказал написание королевской биографии" для Вонгваджирапакди.

67-летний Маха Вачиралонгкон (Рама X) - единственный сын короля Пхумипона Адульядета. Вачиралонгкон взошел на трон в декабре 2016 года после смерти отца.

Маха Вачиралонгкорн Сининат Вонгваджирапакди Таиланд

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