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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 12:47

В Таиланде прошел массовый антиправительственный забег

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Более 13 тыс. человек приняли участие в антиправительственном забеге в воскресенье в Бангкоке, сообщает агентство Associated Press.

Основное требование участников забега - отставка премьера Таиланда Праюта Чан-Очи. Забег состоялся в городском парке, он также собрал толпу зрителей, которые подбадривали участников состязания.

На акции развернули плакаты с надписями: "Каждая капля пота - для будущего Таиланда" и "Избавиться от дяди тяжелее, чем от жира на животе". В народе в Таиланде называют премьера "дядей Ту", отмечает агентство.

Протестующие в основном недовольны уровнем развития экономики, они требуют полных демократических свобод, включая свободу выражения.

В 2014 году в Таиланде произошел военный переворот. Тогда военные объявили о роспуске сената, а также о задержании ряда политических и общественных деятелей. Генерала Праюта Чан-Очу, возглавившего переворот, затем избрали премьером страны.

Таиланд Прают Чан-Оча

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