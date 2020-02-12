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Facebook удалила десятки аккаунтов, увидев в них связь с российской разведкой

Facebook удалила десятки аккаунтов, увидев в них связь с российской разведкой
Фото: Reuters

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Соцсеть Facebook объявила об удалении десятков аккаунтов, групп и страниц. Владельцев этих аккаунтов обвиняют в нарушении политики соцсети, направленной против вмешательства извне в дела государств.

"Сегодня мы удалили 78 аккаунтов, 11 страниц и 29 групп в Facebook, а также 4 аккаунта в Instagram за нарушение нашей политики, направленной против иностранного или правительственного вмешательства", - говорится в сообщении Facebook.

По утверждению соцсети, администраторы страниц были связаны с российскими разведслужбами. Их деятельность велась из России и была нацелена в первую очередь "на Украину, а также на соседние страны".

Лица, стоящие за этими аккаунтами и страницами, позиционировали себя как местные жители, сообщает Facebook. В этих аккаунтах и на страницах публиковалась информация на русском, английском и украинском языках, посвященная политике и местным новостям. Например, их владельцы писали о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году и об операции России в Сирии.

Некоторые из аккаунтов велись от лица гражданских журналистов, их использовали, чтобы связываться с политиками, журналистами и другими публичными лицами в регионе, отмечает компания.

Facebook

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