Дрон США 12 часов летал у границ РФ на фоне учений российских и белорусских десантников

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - На фоне совместных учений российских и белорусских десантников стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk во вторник совершил 12-часовой полет у западных рубежей России, а также Белоруссии, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, дальний американский дрон с бортовым номером 11-2048, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, первоначально совершил серию пролетов вдоль границ Калининградской области в небе над Литвой, временами приближаясь к ним на расстояние около 35-45 км. Позднее, перелетев в воздушное пространство Латвии и Эстонии, он длительное время курсировал вдоль западных границ Псковской и Ленинградской областей по линии от восточных районов Латвии до Финского залива, а затем северо-западных районов Белоруссии и над Литвой.

Одновременно во вторник у границ Калининградской области в течение около трех часов выполнял задание самолет радиоэлектронной разведки британских Королевских ВВС RC-135W. Он дважды облетел Калининградскую область по периметру ее сухопутных и морских границ, а также совершил два пролета вдоль западных районов Белоруссии, в том числе Брестской области, где, по сообщению Минобороны РФ, российские и белорусские военнослужащие в рамках совместного учения провели высадку десанта.

"Сегодня, в рамках активной фазы совместного российско-белорусского учения, военнослужащие двух стран провели десантирование личного состава и техники" - сообщил заместитель руководителя учениями по воздушно-десантной подготовке с российской стороны полковник Сергей Серпухов.

Совместные российско-белорусские учения стартовали 21 октября. Всего в них задействовано с российской стороны более 350 российских военнослужащих и 50 единиц боевой техники, с белорусской - до 600 военнослужащих и 200 единиц военной техники.