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Ким Чен Ын приказал демонтировать южнокорейские объекты на горе Кымгансан

Ким Чен Ын приказал демонтировать южнокорейские объекты на горе Кымгансан
Фото: AP/ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил курортную зону Кымгансан и приказал убрать все объекты, построенные Южной Кореей, сообщает ЦТАК.

Отмечается, что в ходе визита Ким Чен Ын осмотрел объекты, которые построила южнокорейская сторона.

"Он поручил убрать все неприятно выглядящие объекты южной стороны по согласованию с соответствующим подразделением южной стороны и построить новые современные объекты обслуживания по-своему, чтобы они хорошо сочетались с природными пейзажами горы Кымгансан", - говорится в сообщении.

Ким Чен Ын добавил, что мнение о том, что гора Кымгансан является общим достоянием двух Корей и туры на нее будут невозможны без развития межкорейских отношений, является ошибочным.

"Гора Кымгансан - это наша земля, завоеванная ценой крови, и даже скала и дерево на ней ассоциируются с нашим суверенитетом и достоинством", - цитирует его агентство.

Тем не менее, он отметил: "Мы всегда будем рады нашим соотечественникам с Юга, если они захотят приехать на гору Кымгансан, благоустроенную мировую туристическую зону".

Туры на гору Кымгансан были начаты в 1998 году на фоне потепления межкорейских отношений, но были приостановлены в 2008 году после того, как южнокорейская туристка была застрелена охранником из КНДР.

Туры на гору рассматривались как один из крупных межкорейских совместных проектов, наряду с ныне неработающим промышленным парком Кэсон.

Северная Корея Южная Корея

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