КНДР предложила Южной Корее обсудить обустройство курортной зоны Кымгансан

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Пхеньян направил уведомление Сеулу с предложением обсудить способы удаления объектов, построенных Южной Кореей на горе Кымгансан, сообщает "Ренхап".

Глава комитета международным делам парламента Южной Кореи Юн Санг Хен рассказал журналистам, что министр по вопросам объединения двух Корей Ким Ен Чхоль во время встречи с ним сообщил о предложении Севера провести соответствующее обсуждение.

"Ким Ен Чхоль сказал, что правительство проводит переговоры на рабочем уровне с Hyundai Asan", - добавил Юн Санг Хен.

Hyundai Asan - подразделение южнокорейского конгломерата Hyundai Group и крупный инвестор в Северной Корее, управляющий рядом проектов, в том числе курортом на горе Кымгансан.

Ранее ЦТАК сообщило о визите северокорейского лидера Ким Чен Ына в туристическую зону Кымгансан.

Отмечается, что в ходе визита Ким Чен Ын осмотрел объекты, которые построила южнокорейская сторона.

"Он поручил убрать все неприятно выглядящие объекты южной стороны по согласованию с соответствующим подразделением южной стороны и построить новые современные объекты обслуживания по-своему, чтобы они хорошо сочетались с природными пейзажами горы Кымгансан", - говорится в сообщении.

Туры на гору Кымгансан были начаты в 1998 году на фоне потепления межкорейских отношений, но были приостановлены в 2008 году после того, как южнокорейская туристка была застрелена охранником из КНДР.