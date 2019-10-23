Володин предложит ПАСЕ признать "кризис либеральной идеи"

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что европейским парламентариям пора признать кризис либеральной идеи.

Как заявил Володин журналистам в среду, сегодня делегация из РФ уезжает для принятия участия в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Российские депутаты предложат зарубежным коллегам в ПАСЕ признать кризис либерализма, отметил спикер Госдумы.

Он сказл, что представители европейских государств, как правило, отмалчиваются на это приглашение к дискуссии. "Молчат. Почему? Потому что нет ответа, куда дальше идти, а признать правоту России, того, что предлагает наш президент, силы воли не хватает", - считает Володин.

В конце июня Путин в интервью газете The Financial Times высказал мнение, что либерализм уже изжил себя. В то же время он добавил, что либерализм "имеет право на существование", однако не должен доминировать. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что либеральные идеи Путину по-прежнему близки, но он против того, чтобы их навязывали.

В октябре Путин снова высказался по теме либерализма. Он заявил, что у стран СНГ есть веками устоявшиеся формы взаимодействия, отличные от либеральных, их нужно поддерживать и развивать. "Ничего против либерализма не имею, но у нас есть свои традиции, свои веками устоявшиеся культурные формы взаимодействия, почему мы не должны этим дорожить и это развивать, поддерживать. Для этого нет никаких оснований", - говорил тогда президент на саммите СНГ.

24 октября Володин примет участие в Европейской конференции спикеров парламентов в Страсбурге. Предложение участвовать в конференции поступило от председателя ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, сообщила ранее советник председателя Госдумы Анастасия Кашеварова.