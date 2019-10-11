Путин объяснил преимущество вековых традиций перед либерализмом

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - У стран СНГ есть веками устоявшиеся формы взаимодействия, отличные от либеральных, их нужно поддерживать и развивать, заявил на саммите Содружества в Ашхабаде президент Владимир Путин. Так он ответил тем, кто его пытается "пощипывать" по поводу его позиции о либерализме.

"Ничего против либерализма не имею, но у нас есть свои традиции, свои веками устоявшиеся культурные формы взаимодействия, почему мы не должны этим дорожить и это развивать, поддерживать. Для этого нет никаких оснований", - сказал он.

Путин призвал "не снижать усилия по сохранению единого культурного и научно-образовательного пространства, развивать гуманитарные контакты", как двусторонние, так и многосторонние. Также он одобрил деятельность Сетевого университета СНГ.

Президент также предложил развивать координацию стран СНГ во внешней политике.

Обсуждать мнение Путина о либерализме журналисты начали после его июньского интервью Financial Times, в котором он заявил, что либерализм устарел и изжил себя. Примерами этого он считает кризис с мигрантами в Европе и избыточные меры поддержки секс-меньшинств. Он отметил, что традиционные ценности, в том числе религия, "стабильнее, важнее для миллионов людей, чем эта либеральная идея".

Затем его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил, что либерализм Путину довольно близок, но он против его навязывания.

В октябре президент разъяснил свою позицию. По его словам, его интервью FT неправильно интерпретировали и он не предрекал заката либеральной демократии и западного образа жизни. Он напомнил, что сказал, что такая модель не имеет права на доминирование "и не имеет права считать, что она единственно верная в мире".

По оценке Путина, либеральная модель "во многом приелась" даже в тех странах, где она работает, "навязывание этой модели встречает сопротивление даже в тех странах, где она широко использовалась".