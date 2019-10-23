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Москва потребовала прекратить американскую оккупацию сирийского Ат-Танфа

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Россия требует прекратить американскую оккупацию в районе сирийского Ат-Танфа, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Ат-Танф - там незаконно находятся американские военные, круг диаметром 55 км", - сказал он на пресс-конференции в Москве. По его словам, военные США блокируют в этом районе дорогу, которую связывает Ирак и Сирию.

Вершинин также заявил, что вся территория Сирии должна находиться под контролем законного правительства в Дамаске. "Мы привержены уважению суверенитета и территориальной целостности, единства и политической независимости Сирии", - подчеркнул замглавы МИД РФ. Замминистра подчеркнул, что речь идет и об Идлибе, и об Ат-Танфе.

Ранее в октябре глава МИД РФ Сергей Лавров также говорил об оккупации американцами района Ат-Танфа. По словам министра, Вашингтон в том районе "фактически создал свою базу".

Ранее сообщалось, что несмотря на вывод американских войск с северо-востока Сирии, Вашингтон оставит небольшой гарнизон в районе Ат-Танфа на юге страны для борьбы с остатками террористической группировки ИГ (запрещена в РФ),

Сергей Вершинин МИД РФ США Сирия Ат-Танфа

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