Трамп решил снять санкции с Турции

Он пригрозил снова их ввести, если Анкара не будет защищать религиозные и этнические меньшинства

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп даст поручение снять санкции с Турции, которые были введены 14 октября в связи с началом операции турецкой армии в Сирии. Он объявил об этом 23 октября, передает СNBC.

"Санкции будут сняты, если только не случится что-то, что нам не понравится", - добавил президент.

Он убежден, что объявленное 17 октября перемирие на севере Сирии будет постоянным, "хотя в этом уголке мира понятие "постоянный" вызывает вопросы".

Также Трамп отметил правильность избранной им политики в отношении Турции несмотря на недавнюю критику. Ранее Трампа критиковали за решение вывести американских военных с севера Сирии, после чего 9 октября там началась турецкая военная операция, а курдские отряды были брошены на произвол судьбы. Решение Трампа усилило позиции России в регионе, считают критики президента США.

Трамп отметил, что если Анкара не выполнят свои обязательства в том числе по защите религиозных и этнических меньшинств, США могут ввести против нее новые санкции, например, повысить пошлины на сталь и другие турецкие товары.

Ранее Минфин США ввел санкции против Министерств обороны и энергетики Турции, а Трамп повысил пошлины на турецкую сталь на 50%.

Глава МИД России Сергей Лавров 22 октября объявил, что турецкая военная операция в Сирии прекратится. Это решение было принято на переговорах в Сочи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Они договорились об отводе курдских сил на 30 километров от сирийско-турецкой границы и о контроле за этим процессом со стороны российской военной полиции и сирийских войск.