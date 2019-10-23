Поиск

Трамп решил снять санкции с Турции

Он пригрозил снова их ввести, если Анкара не будет защищать религиозные и этнические меньшинства

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп даст поручение снять санкции с Турции, которые были введены 14 октября в связи с началом операции турецкой армии в Сирии. Он объявил об этом 23 октября, передает СNBC.

Вторжение Турции в Сирию

"Санкции будут сняты, если только не случится что-то, что нам не понравится", - добавил президент.

Он убежден, что объявленное 17 октября перемирие на севере Сирии будет постоянным, "хотя в этом уголке мира понятие "постоянный" вызывает вопросы".

Также Трамп отметил правильность избранной им политики в отношении Турции несмотря на недавнюю критику. Ранее Трампа критиковали за решение вывести американских военных с севера Сирии, после чего 9 октября там началась турецкая военная операция, а курдские отряды были брошены на произвол судьбы. Решение Трампа усилило позиции России в регионе, считают критики президента США.

Трамп отметил, что если Анкара не выполнят свои обязательства в том числе по защите религиозных и этнических меньшинств, США могут ввести против нее новые санкции, например, повысить пошлины на сталь и другие турецкие товары.

Ранее Минфин США ввел санкции против Министерств обороны и энергетики Турции, а Трамп повысил пошлины на турецкую сталь на 50%.

Глава МИД России Сергей Лавров 22 октября объявил, что турецкая военная операция в Сирии прекратится. Это решение было принято на переговорах в Сочи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Они договорились об отводе курдских сил на 30 километров от сирийско-турецкой границы и о контроле за этим процессом со стороны российской военной полиции и сирийских войск.

Хроника 09 – 23 октября 2019 годаВторжение Турции в Сирию
США Дональд Трамп Турция Сирия Сергей Лавров Реджеп Тайип Эрдоган

Новости по теме

Новости

Российские военные полицейские провели первое патрулирование на севере Сирии

Президент Боливии заявил о попытке госпереворота в связи с выборами

Президент Боливии заявил о попытке госпереворота в связи с выборами

Россия выдала Испании "вора в законе" Тариэла Ониани

В ЮАР прибыли два российских стратегических бомбардировщика Ту-160

Москва потребовала прекратить американскую оккупацию сирийского Ат-Танфа

Убийство российских журналистов в ЦАР

Путин и президент ЦАР пообещали найти убийц российских журналистов

Путин и президент ЦАР пообещали найти убийц российских журналистов

Саудовская Аравия и ОАЭ заинтересовались российскими "Панцирями" после атаки дронов

Вторжение Турции в Сирию

Минобороны РФ сообщило о размещении 15 погранпостов Сирии вдоль границы с Турцией

FT сообщила о планах Пекина сменить главу администрации Гонконга

Вторжение Турции в Сирию

Российская военная полиция в Сирии выдвинулась в сторону границы с Турцией

Российская военная полиция в Сирии выдвинулась в сторону границы с Турцией
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');