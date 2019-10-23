Шойгу сообщил главкому курдов о патрулировании сирийско-турецкой границы

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Россия увеличит число подразделений военной полиции в районе сирийско-турецкой границы, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу командующему Сирийских демократических сил (СДС) генералу Мазлуму Абдо (Кобани). Они поговорили в режиме видеоконференции, сообщила пресс-служба Минобороны.

Шойгу заверил, что российская военная полиция и пограничники Сирии гарантируют безопасность мирного населения в 30-километровой полосе со стороны сирийско-турецкой границы. По его словам, проживающим там мирным сирийцам не нужно покидать свои дома.

Абдо поблагодарил Россию и президента Владимира Путина, а также российских военных за усилия по прекращению боевых действий и по защите курдского народа.

22 октября Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о прекращении турецкой военной операции на севере Сирии. Они условились, что на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции "Источник мира" войдет российская военная полиция и сирийские пограничники. Они проконтролируют отвод Курдских освободительных сил на 30 километров от границы. 23 октября полицейские и пограничники прибыли на север Сирии и начали патрулирование.