Сторонники Франко устроили митинг у кладбища, куда перенесут его останки после эксгумации

Верховный суд Испании в сентябре вынес окончательное решение, поддержав план правительства о переносе останков Франко на кладбище Мингоррубио. Иск его семьи, которая добивалась его захоронения в крипте собора Альмудена, был отклонен.

Правительство объясняет желание перезахоронить останки тем, что Долина Павших, где сейчас захоронен Франко, должна стать местом примирения после кровопролитной гражданской войны, а не местом поклонения диктатору. Кроме того, перезахоронение необходимо из-за того, что Франко не погиб в бою, а умер естественной смертью.

Франко пришел к власти по итогам гражданской войны 1936-1939 годов, с одной стороны которого выступали фалангисты - силы Франко, а с другой - республиканцы. Франко руководил страной как каудильо Испанского государства с 1939 до своей смерти в 1975 году. После его кончины в стране была восстановлена монархия.