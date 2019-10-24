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Сторонники Франко устроили митинг у кладбища, куда перенесут его останки после эксгумации

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Сотни человек с флагами франкистской Испании собрались у кладбища Мингоррубио, куда позже в четверг будут перемещены останки бывшего руководителя страны Франсиско Франко.

Собравшиеся скандируют лозунги, прославляющие Франко и Испанию, сообщает испанская газета El Pais.

Между тем, в базилике в Долине Павших близ Мадрида в настоящий момент идет процедура эксгумации останков Франко. На эспланаде перед базиликой уже приземлился военный вертолет, на котором останки будут перемещены к месту нового захоронения.

Верховный суд Испании в сентябре вынес окончательное решение, поддержав план правительства о переносе останков Франко на кладбище Мингоррубио. Иск его семьи, которая добивалась его захоронения в крипте собора Альмудена, был отклонен.

Правительство объясняет желание перезахоронить останки тем, что Долина Павших, где сейчас захоронен Франко, должна стать местом примирения после кровопролитной гражданской войны, а не местом поклонения диктатору. Кроме того, перезахоронение необходимо из-за того, что Франко не погиб в бою, а умер естественной смертью.

Франко пришел к власти по итогам гражданской войны 1936-1939 годов, с одной стороны которого выступали фалангисты - силы Франко, а с другой - республиканцы. Франко руководил страной как каудильо Испанского государства с 1939 до своей смерти в 1975 году. После его кончины в стране была восстановлена монархия.

Испания Франсиско Франко

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