Останки Франко эксгумируют и перезахоронят 24 октября

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Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Эксгумация и перезахоронение останков бывшего руководителя Испании Франсиско Франко будут проведены в четверг, 24 октября, приводит El Pais сообщение испанского правительства.

Останки будут перенесены из Долины Павших близ Мадрида на кладбище в Мингоррубио в мадридском районе Пардо, где упокоена супруга Франко. Церемония пройдет при участии лишь родственников Франко.

Верховный суд Испании в конце сентября вынес окончательный вердикт, поддержав план правительства о переносе останков Франко на кладбище Мингоррубио. При этом был отклонен иск семьи Франко, которые добивались его перезахоронения в крипте собора Альмудена.

Представители правительства обосновывают свою позицию, согласно которой Долина Павших, где сейчас захоронен Франко, должна стать местом примирения после кровопролитной гражданской войны, а не местом поклонения диктатору. Кроме того, они отметили необходимость перезахоронения тем, что Франко не погиб в бою, а скончался естественной смертью.

Франко пришел к власти по итогам гражданской войны 1936-1939 годов, с одной стороны которого выступали фалангисты - силы Франко, а с другой - республиканцы. Франко руководил страной как каудильо Испанского государства в период с 1939 до смерти в 1975 году. После его кончины в стране была восстановлена монархия. В последующие годы в испанском обществе обе стороны конфликта приняли негласное правило не вспоминать былое, в связи с чем вплоть до недавнего времени вопрос о перезахоронении останков Франко настолько серьезного развития не приобретал.