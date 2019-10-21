Останки Франко эксгумируют и перезахоронят 24 октября
Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Эксгумация и перезахоронение останков бывшего руководителя Испании Франсиско Франко будут проведены в четверг, 24 октября, приводит El Pais сообщение испанского правительства.
Останки будут перенесены из Долины Павших близ Мадрида на кладбище в Мингоррубио в мадридском районе Пардо, где упокоена супруга Франко. Церемония пройдет при участии лишь родственников Франко.
Верховный суд Испании в конце сентября вынес окончательный вердикт, поддержав план правительства о переносе останков Франко на кладбище Мингоррубио. При этом был отклонен иск семьи Франко, которые добивались его перезахоронения в крипте собора Альмудена.
Представители правительства обосновывают свою позицию, согласно которой Долина Павших, где сейчас захоронен Франко, должна стать местом примирения после кровопролитной гражданской войны, а не местом поклонения диктатору. Кроме того, они отметили необходимость перезахоронения тем, что Франко не погиб в бою, а скончался естественной смертью.
Франко пришел к власти по итогам гражданской войны 1936-1939 годов, с одной стороны которого выступали фалангисты - силы Франко, а с другой - республиканцы. Франко руководил страной как каудильо Испанского государства в период с 1939 до смерти в 1975 году. После его кончины в стране была восстановлена монархия. В последующие годы в испанском обществе обе стороны конфликта приняли негласное правило не вспоминать былое, в связи с чем вплоть до недавнего времени вопрос о перезахоронении останков Франко настолько серьезного развития не приобретал.
Мемориальный комплекс
Долина Павших - это мемориальный комплекс неподалеку от Мадрида, построенный в 1940-1959 гг. в том числе с использованием труда политических заключенных. На территории комплекса захоронены останки почти 34 тыс. жертв с обеих сторон гражданской войны в Испании - и социалистов, и фалангистов.
Все элементы этого огромного мемориала имеют гигантские размеры, в особенности базилика, вырубленная в скале. За скалой, несущей на себе и в себе основные элементы комплекса, расположен монастырь бенедиктинцев, монахам которого поручено обслуживание базилики.
От въездных ворот комплекса начинается живописная горная дорога, которая выводит к подножию Святого Креста Долины Павших и заканчивается на огромной эспланаде площадью 30 600 кв. м. Высота креста 150 метров (виден с расстояния до 40 км), а поперечная перекладина достигает длины 46 метров. Внутри креста движется лифт.
В глубине эспланады находится вход в крипту, длина которой достигает 262 м.
Главный алтарь представляет собой гранитный блок. У подножия алтаря по вертикальной линии с крестом располагаются могилы Франко и организатора и руководителя движения фалангистов - Хосе Антонио Примо де Риверы. Главный алтарь венчает гигантский купол высотой 42 м, имеющий в диаметре 40,75 м и декорированный мозаикой из шести миллионов керамических элементов.
По бокам от главного алтаря расположены входы в две часовни, в которых покоятся останки 33 872 жертв с обеих сторон гражданской войны в Испании.
Монументальный комплекс часто использовался испанскими почитателями памяти Франко, неофалангистами и членами правых организаций для торжественных церемоний, празднования юбилеев и тому подобных мероприятий. Но с 2007 года любые политические акции в Долине Павших запрещены.