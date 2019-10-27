Российских туристов предупредили об опасности лесных пожаров в Калифорнии

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В американском штате Калифорния на выходных прогнозируется усиление ветра, что может привести к распространению лесных пожаров в регионе, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

"На севере штата Калифорния в ближайшие дни прогнозируется сильный и порывистый ветер, что может привести к стремительному распространению бушующих в регионе лесных пожаров", - говорится в сообщении ДСКЦ в твиттере.

В ведомстве отмечают, что власти округа Сонома распорядились в срочном порядке эвакуировать порядка 50 тысяч местных жителей.

Крупный лесной пожар к северу от Сан-Франциско начался ранее на этой неделе, за шесть часов он распространился на территорию в более чем 4 тыс. га. Спасатели провели эвакуацию около 300 человек из близлежащих районов.

Как для южных, так и северных районов Калифорнии по-прежнему сохраняется повышенная угроза опасности лесных пожаров.