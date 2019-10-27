Поиск

Российских туристов предупредили об опасности лесных пожаров в Калифорнии

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В американском штате Калифорния на выходных прогнозируется усиление ветра, что может привести к распространению лесных пожаров в регионе, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

"На севере штата Калифорния в ближайшие дни прогнозируется сильный и порывистый ветер, что может привести к стремительному распространению бушующих в регионе лесных пожаров", - говорится в сообщении ДСКЦ в твиттере.

В ведомстве отмечают, что власти округа Сонома распорядились в срочном порядке эвакуировать порядка 50 тысяч местных жителей.

Крупный лесной пожар к северу от Сан-Франциско начался ранее на этой неделе, за шесть часов он распространился на территорию в более чем 4 тыс. га. Спасатели провели эвакуацию около 300 человек из близлежащих районов.

Как для южных, так и северных районов Калифорнии по-прежнему сохраняется повышенная угроза опасности лесных пожаров.

США Калифорния Россия

Новости

Более половины британцев пожалели о проведении референдума по Brexit в 2016 году

В Великобритании водителю фургона с 39 трупами предъявили обвинения

В Великобритании водителю фургона с 39 трупами предъявили обвинения

Что произошло за день: суббота, 26 октября

Власти Чили отменили все введенные из-за протестов меры

Студентов Университета Глазго будут предупреждать о жестокостях в сказках

Студентов Университета Глазго будут предупреждать о жестокостях в сказках

В Мадриде прошел митинг ультраправых против автономии Каталонии

В Мадриде прошел митинг ультраправых против автономии Каталонии

В Багдаде против демонстрантов применили слезоточивый газ

Посольство США в РФ похвалило свою судебную систему на фоне возвращения Бутиной

Посольство США в РФ похвалило свою судебную систему на фоне возвращения Бутиной

СМИ узнали о возвращении американских военных в Сирию из Ирака

СМИ узнали о возвращении американских военных в Сирию из Ирака

Жертвами массовых протестов в Ираке стали более 40 человек

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');