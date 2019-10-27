Поиск

Более 2 млн жителей Калифорнии останутся без света для предотвращения пожаров

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Новая волна отключений электроэнергии затронет около 2,3 миллионов жителей Калифорнии, власти объявили эвакуацию для 50 тысяч человек из-за мощного ветра и экстремальной пожароопасности, сообщает Associated Press.

До этого электричество в штате отключали уже дважды, чтобы предотвратить разрывы линий электропередач и возникновения новых пожаров.

По данным Национальной метеорологической службы США, порывы ветра в эти выходные могут достигать 120 км/час. Калифорнийский департамент лесного хозяйства и пожарной охраны предупредил, что ветер может привести к "непредсказуемому поведению огня".

Крупный лесной пожар к северу от Сан-Франциско начался ранее на этой неделе, за шесть часов он распространился на территорию в более чем 4 тыс. га.

Осенью прошлого года в Калифорнии произошел самый разрушительный за последние 100 лет лесной пожар, жертвами которого стали 85 человек. Власти пришли к выводу, что тогда причиной пожара стал разрыв линии электропередач.

Калифорния США

Новости по теме

Новости

Зеленый кардиган Курта Кобейна продали на аукционе за рекордные $334 тысячи

Президент Чили призвал всех министров уйти в отставку на фоне протестов

Brexit

Более половины британцев пожалели о проведении референдума по Brexit в 2016 году

В Великобритании водителю фургона с 39 трупами предъявили обвинения

В Великобритании водителю фургона с 39 трупами предъявили обвинения

Что произошло за день: суббота, 26 октября

Власти Чили отменили все введенные из-за протестов меры

Студентов Университета Глазго будут предупреждать о жестокостях в сказках

Студентов Университета Глазго будут предупреждать о жестокостях в сказках

В Мадриде прошел митинг ультраправых против автономии Каталонии

В Мадриде прошел митинг ультраправых против автономии Каталонии

В Багдаде против демонстрантов применили слезоточивый газ

Посольство США в РФ похвалило свою судебную систему на фоне возвращения Бутиной

Посольство США в РФ похвалило свою судебную систему на фоне возвращения Бутиной
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');