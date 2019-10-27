Более 2 млн жителей Калифорнии останутся без света для предотвращения пожаров

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Новая волна отключений электроэнергии затронет около 2,3 миллионов жителей Калифорнии, власти объявили эвакуацию для 50 тысяч человек из-за мощного ветра и экстремальной пожароопасности, сообщает Associated Press.

До этого электричество в штате отключали уже дважды, чтобы предотвратить разрывы линий электропередач и возникновения новых пожаров.

По данным Национальной метеорологической службы США, порывы ветра в эти выходные могут достигать 120 км/час. Калифорнийский департамент лесного хозяйства и пожарной охраны предупредил, что ветер может привести к "непредсказуемому поведению огня".

Крупный лесной пожар к северу от Сан-Франциско начался ранее на этой неделе, за шесть часов он распространился на территорию в более чем 4 тыс. га.

Осенью прошлого года в Калифорнии произошел самый разрушительный за последние 100 лет лесной пожар, жертвами которого стали 85 человек. Власти пришли к выводу, что тогда причиной пожара стал разрыв линии электропередач.