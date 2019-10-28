Южная Корея попросила КНДР провести переговоры на рабочем уровне по курортной зоне Кымгансан

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Очные переговоры на рабочем уровне для решения вопросов по курортной зоне горы Кымгансан призывает провести КНДР руководство Южной Кореи, сообщает в понедельник агентство "Ренхап".

Южная Корея призвала к переговорам лицом к лицу для решения вопроса. Министерство по делам объединения двух Корей заявило, что будет искать "творческие решения" для нормализации туристической программы на горе Кымгансан.

Данное предложение Южная Корея сделала через три дня после того, как Пхеньян потребовал от Сеула убрать все построенные соседней страной объекты на горном курорте.

В КНДР отметили, что даты и другие детали могут обсуждаться в письменной форме, а не на очных переговорах.

Ранее северокорейское ЦТАК сообщило о визите лидера страны Ким Чен Ына в туристическую зону Кымгансан.

Отмечается, что в ходе визита Ким Чен Ын осмотрел объекты, которые построила там южнокорейская сторона.

"Он поручил убрать все неприятно выглядящие объекты южной стороны по согласованию с соответствующим подразделением южной стороны и построить новые современные объекты обслуживания по-своему, чтобы они хорошо сочетались с природными пейзажами горы Кымгансан", - говорится в сообщении.

Туры на гору Кымгансан были начаты в 1998 году на фоне потепления межкорейских отношений, но были приостановлены в 2008 году после того, как южнокорейская туристка была застрелена там охранником из КНДР.