США и Южная Корея договорились о координации межкорейских проектов

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Южная Корея и США договорились о координации возможных межкорейских проектов на фоне застопорившихся ядерных переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном, заявил в четверг спецпредставитель Южной Кореи по КНДР Ли До Хун.

"Биган (Стивен Биган, замгоссекретаря США и спецпредставитель по КНДР - ИФ) и я договорились, что впредь Южная Корея и США будут продолжать проводить тесные консультации по проектам межкорейского сотрудничества", - заявил специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове после встречи с Биганом в Госдепартаменте США.

При этом Ли До Хун отказался сообщить подробности о том, обсуждали ли они возобновление индивидуальных туров на гору Кымгансан.

Он отметил, что Вашингтон всегда выражал свое уважение к решениям, которые Южная Корея принимает как суверенное государство.

"И я считаю важным, чтобы Южная Корея и США упорно работали вместе и координировали друг с другом как союзники на основе этого уважения", - добавил он.

Спецпредставитель Южной Кореи по КНДР объяснил, что, хотя отдельные туры не подпадают под санкции, они могут вызвать "незначительные вопросы" с точки зрения того, какие предметы туристам разрешено привозить в Северную Корею.

"Я думаю, что мы можем работать над тем, чтобы избежать недоразумений, консультируясь с экспертами и контролируя этот вопрос", - сказал он.

Ли До Хун и Биган встретились в Вашингтоне после того, как ранее на этой неделе президент Мун Чжэ Ин выразил желание реализовать межкорейские проекты в качестве способа облегчить переговоры о денуклеаризации между Севером и США.

В частности, южнокорейский лидер в ходе пресс-конференции отметил, что индивидуальные туры в Северную Корею не подпадают под действие международных санкций.