Гонконг: сторонний взгляд изнутри

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Последнее время новости из протестующего Гонконга пошли на спад. Тем не менее спецкорреспондент "Интерфакса" Вячеслав Терехов, воспользовавшись случаем, подготовил репортаж из города с особым статусом:

Когда планировалась поездка в Китай, то пришла идея долететь до Гонконга, чтобы самому почувствовать пульс города. Беспорядки не пугали: не впервой бывать в гуще событий. Даже уговорил известного психоаналитика, кандидата социологических наук Людмилу Полянову, которая также была в группе, присоединиться ко мне. Оказалось не зря. Но по порядку.

Посмотреть, почувствовать...

Посмотреть - да, почувствовать - да, но решение написать об этом пришло, когда находились на месте, и то - после разговора с одним булочником, украинцем по происхождению. Он вскользь заметил: "Вот и наши здесь отметились!". Оказалось, что немалая группа "специалистов по протестному движению" прибыла в Гонконг из Украины. Они даже не скрывают, что приехали "помогать".

- Что, и покрышки жгли? - Покрышки валяются только у вас, в Европе. Здесь старые тут же заменяют на новые, а вот урны, те - да, поджигали! - А "коктейли Молотова" тоже их рук дело? Выразительно помолчав, собеседник перешел на другую тему. Он явно испугался разговора с журналистом.

Боязнь мести вообще стала одной из психологических черт местного населения. Очень часты случаи, и их не скрывают, что тех, кто открыто осуждает хулиганство битье витрин, поджоги и подобные эксцессы, - наказывают. Иногда позже разбивают витрину или дверь. Но известны случаи, когда молодежь нападает на тех, кто осуждает хулиганские действия. Самый яркий пример - нападение на старика, сделавшего замечание. Его просто у всех на глазах избили. И это в Азии, где культ стариков незыблем! Часто в демонстрациях участвуют малолетние дети. Выскочив откуда-нибудь, они бросают камни в полицию и убегают. Бежать за ними - значит преследовать "юных борцов". Психологи видят в этом сознательную политику разрушения традиций путем вседозволенности.

Вообще, гонконговцев можно разделить на три категории: поддерживающих протестное движение, молчаливую часть и тех, кто не скрывает, что жалеют о том городе, который был до 2014 года. В то время за год совершалось только 20 преступлений. И полиция была самой вежливой в мире. Но почему же сейчас полицию обвиняют в жестокости? Ответ был убедительным: как вы думаете, если в шею полицейского воткнуть лезвие швейцарского ножа, это останется безнаказанным? Накажите преступника! Наказали, но нападения на полицию, открытые нападения, явно провокационные, участились. В США, например, если стоишь против полицейского и опустить руку в карман, он имеет право стрелять.

Участник кто?

События начались в 2014 году. Тогда выпустили из тюрьмы после 18-месячного отбытия наказания молодого человека, убившего на Тайване свою беременную подругу и вернувшегося в Гонконг. Власти КНР, считая такое наказание слишком мягким, потребовали его выдачи в Китай. Но договора о выдаче преступников между Китаем и Гонконгом нет. Вероятно, они исходили из того, что за убийцу никто заступаться не будет. Значит, это была попытка начать изменение статуса Гонконга как самостоятельной, независимой территории, хотя Соглашение о самостоятельности Гонконга должно действовать еще 30 лет. Поэтому центральную власть заподозрили в стремлении сократить этот срок и закрепить юридическое право Китая на территории Гонконга. Это стало формальной причиной протестного движения, которое вплоть до текущего года развивалось достаточно спокойно.

Те, кто поддерживает с разной степенью активности протесты, отнюдь не однородны. Эта часть движения многовекторна. В первую очередь это граждане, имеющие иностранные паспорта - канадские, французские, английские. Как мне сказали, их насчитывается более двух миллионов. Среди них представители крупного бизнеса, связанного с зарубежными партнерами. Их поддержка объясняется опасением потерять бизнес. Они считают, что Шанхай развивают как замену Гонконгу в качестве финансового центра в Азии. Аргумент, что Шанхай живет по китайскому праву, а Гонконг по английскому и, значит, центральной власти выгоднее иметь два финансовых центра, тех, с кем я разговаривал, не убеждает. Причина традиционная: "мы не верим властям".

В этой части и активно протестующие, и те, кто пассивно присутствует на многотысячных митингах протеста. Причем про уголовника уже никто не вспоминает. Протесты направлены против Китая в целом. Бьют магазины, собственниками которых являются китайцы, ломают входы в отделения Банка Китая. Появились и лозунги: "Слава Гонконгу, героям слава!" Вам они ничего не напоминают?!

На мой вопрос зачем это западным странам ответ был простой: а вы спросите у правительств тех стран, где принимают так называемых руководителей протестного движения. Если принимают и высказывают поддержку, значит, зачем-то им это надо. Особенно показателен лозунг "Трамп, защити нас!" И Трамп не безмолвствует. После переговоров с Си Цзиньпином Трамп заявил, что он обо всем договорился с китайским лидером и выразил уверенность, что теперь в Гонконге "все будет хорошо". Протесты на какое-то время поутихли, но торговая война между Китаем и США продолжилась. Китай не пошел на уступки США, и все вновь вспыхнуло. Но и власти Китая не безмолвствуют.

Ответные меры пока лежат в плоскости одной из самых чувствительных сфер экономики - туризме. Гонконг ежегодно посещали до 16 миллионов туристов. Сейчас за два дня мы встретили одну небольшую группу - человек тридцать! Ощутимый удар! Затормозил он события? Мне рассказали, что отец одного семейства, бизнес которого сильно пострадал в результате беспорядков, попенял своему сыну за участие в протестах, обратив его внимание на убытки. На что сын сказал: "Мне плевать на твой бизнес, мне нужна свобода". Да, без свободы бизнеса нет, это ясно. Но какая свобода? Если речь идет о свободе и независимости от Китая, то и лозунги, и требования должны быть соответствующие. Но их же нет? Скорее всего, цель этих выступлений - повлиять на Пекин, чтобы был уступчивее. Если есть боязнь, что Пекин тихо стремится сократить тридцатилетний срок независимости, то лидер Китая официально заявил, что Пекин будет придерживаться гарантии независимости, данной Гонконгу и Макао: "Одна страна, две системы". Так провозгласил Китай, когда Великобритания и Португалия согласились на передачу своих колоний Китаю. Общая внешняя политика и общая оборона. Кроме того, Пекин утверждает губернатора, выбранного парламентом этих регионов.

А дальше что?

Сейчас главный лозунг протестующих в Гонконге - отставка губернатора и свободные выборы. Губернатор уже заявила о согласии уйти в отставку. Значит, в выборах примет участие один из закулисных лидеров движения. Если он победит, то Пекин, естественно, его не утвердит. Это станет причиной нового, и, возможно, более мощного выступления уже открыто против Китая и призыва к западным странам активно смешаться во внутренние дела Китая.

И никого не останавливает предупреждение Пекина "Не стоит путать сдержанность со слабостью". Давно прошло то время, когда с улыбкой говорили, что Китай сделал США очередное серьезное, трехсотое по счету предупреждение...

Можно понять тех, кто опасается и активно не желает изменений привычных условий жизни. Да, у жителей Гонконга за последние сотни лет сложился другой, отличный от жителей материкового Китая, менталитет. Думаю, что формула "одна страна, две системы" свидетельствует о понимании этого факта и руководством КНР. Кроме того, быстрое развитие страны, и отнюдь не по коммунистической системе, сближает менталитет всех китайцев. Тридцать лет - срок немалый в таких условиях. Возможно, жители Гонконга через тридцать лет зададут вопрос: чего боялись наши предки? Но для этого сейчас нельзя провоцировать друг друга на жесткие действия. Битье витрин и кидание бутылок с зажигательной смесью - это не революция, а бунт. История показывает, что бунты всегда заканчиваются трагически. Тем более, если они используются третьей силой для защиты своих эгоистических интересов. Может, стоит отказаться от провокаций и заявлений, внушающих подозрения, и сесть за стол переговоров для выяснения всех накопившихся подозрений? Ведь жили мирно, без провокационных действий и заявлений два десятилетия! Почему нельзя так жить еще три?