В Пекине пообещали совершенствовать систему управления Гонконгом

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Коммунистическая партия и правительство Китая будут совершенствовать систему управления специальным административным районом Гонконгом, пообещал по итогам пленума Центрального комитета КПК глава комиссии по законодательной работе Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Шэнь Чуньяо.

От имени партии он пообещал отстаивать национальный суверенитет, процветание и стабильность Гонконга и Макао и не допустить каких-либо изменений в основополагающей формуле "одна страна, две системы".

Он подтвердил, что вопрос о ситуации в Гонконге предметно обсуждался на партийном форуме.

Чиновник добавил, что Китай не потерпит попыток раскола, угроз национальной безопасности и "решительно воспрепятствует вмешательству и сдерживанию внешних сил в дела Гонконга и Макао, осуществлению сепаратистской, подрывной, инфильтрационной или деструктивной деятельности".

В итоговом заявлении пленума говорится, что формула "одна страна, две системы" важна для мирного воссоединения отечества, пишет South China Morning Post. ЦК решил установить "здравую законодательную систему и правоприменительные механизмы для защиты национальной безопасности в специальных административных районах".

Упоминание необходимости законодательных и правоприменительных изменений появилось в материалах партии, когда в Гонконге идет пятый месяц массовых протестов. Акции привели к политическому кризису и к спаду в экономике региона.