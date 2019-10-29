Поиск

Россия выполнила все обязательства по сочинскому меморандуму по Сирии

34 тысяч курдов были отведены на 30 км от линии соприкосновения с турецкими военными

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Курдские отряды самообороны в количестве 34 тысяч человек покинули 30-километровую зону от линии соприкосновения с турецкими войсками, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков.

Как сказал генерал-майор на брифинге, российская сторона в полном объеме выполнила мероприятия, предусмотренные условиями российско-турецкого меморандума о взаимопонимании от 22 октября.

"По состоянию на 18:00 29 октября осуществлен отвод 68 курдских отрядов самообороны общей численностью 34 тысяч человек и более 3 тыс. единиц вооружения и военной техники на 30 км от линии соприкосновения с Вооруженными силами Турецкой республики", - заявил генерал.

Ранее во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что отвод вооруженных подразделений из зоны безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с сочинскими договоренностями завершен досрочно.

Сирия Россия Турция

Новости по теме

Новости

Сотни людей устроили в Киеве митинг против отвода украинских сил в Донбассе

Отвод вооруженных сил из зоны безопасности в Сирии завершен досрочно

Отвод вооруженных сил из зоны безопасности в Сирии завершен досрочно

В ДНР заявили, что стороны конфликта согласовали дату разведения сил в Петровском

Трамп заявил об уничтожении первого претендента на руководство в ИГ

Трамп заявил об уничтожении первого претендента на руководство в ИГ

Взрыв произошел в Сирии перед встречей военных полицейских из РФ с турками

Ученые подвергли критике статью Nature о прародине человечества в Южной Африке

Ученые подвергли критике статью Nature о прародине человечества в Южной Африке

Бомбардировщик ВВС США "уронил" часть двигателя в сад англичанки после полета к границам РФ

Суд в Брюсселе перенес на 16 декабря слушания о выдаче Пучдемона Испании

Суд в Брюсселе перенес на 16 декабря слушания о выдаче Пучдемона Испании

Курды сообщили об обстреле военных полицейских из РФ в Сирии

Лидер лейбористов Корбин пообещал поддержку досрочных выборов в Великобритании

Лидер лейбористов Корбин пообещал поддержку досрочных выборов в Великобритании
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');