Россия выполнила все обязательства по сочинскому меморандуму по Сирии

34 тысяч курдов были отведены на 30 км от линии соприкосновения с турецкими военными

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Курдские отряды самообороны в количестве 34 тысяч человек покинули 30-километровую зону от линии соприкосновения с турецкими войсками, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков.

Как сказал генерал-майор на брифинге, российская сторона в полном объеме выполнила мероприятия, предусмотренные условиями российско-турецкого меморандума о взаимопонимании от 22 октября.

"По состоянию на 18:00 29 октября осуществлен отвод 68 курдских отрядов самообороны общей численностью 34 тысяч человек и более 3 тыс. единиц вооружения и военной техники на 30 км от линии соприкосновения с Вооруженными силами Турецкой республики", - заявил генерал.

Ранее во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что отвод вооруженных подразделений из зоны безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с сочинскими договоренностями завершен досрочно.