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Советник Трампа по России покидает свой пост

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Специальный советник президента США по европейским и российским вопросам Тим Моррисон в скором времени покинет свой пост, сообщает National Public Radio со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США.

Предполагается, что его заменит Эндрю Пик, занимающий должность заместителя помощника госсекретаря по Ираку и Ирану в бюро по ближневосточным делам.

Моррисон должен дать показания комитетам Палаты представителей в четверг утром в рамках продолжающегося расследования в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Ранее посол США на Украине Уильям Тейлор дал показания, согласно которым Моррисон является одним из тех людей, которые сообщили юристам совета нацбезопасности о своих опасениях после звонка Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому.

США Россия Тим Моррисон

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