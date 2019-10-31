В ООН потребовали прекратить расследование в отношении дипломата Краснощекова

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - ООН требуют немедленно прекратить уголовное расследование в отношении российского дипломата, сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова, который пострадал 28 мая в результате нападения косовской полиции и провести расследование в отношении нападавших.

"Все продолжающиеся уголовные дела против двух сотрудников МООНК (миссии ООН в Косово -ИФ) должны таким образом прекращены немедленно", - сказал спецпредставитель генсека ООН и глава миссии ООН в Косово Захир Танин, зачитывая на заседании Совета Безопасности факты из доклада группы по расследованию нападения.

Он подчеркнул, что "власти Косово должны провести расследование в отношении тех косовских полицейских, которые участвовали в этих инцидентах, а соответствующие институты Косово должны предпринять шаги для обеспечения неповторения таких инцидентов".

Также спецпредставитель отметил, что последние дни миссия ООН в Косово привлекала косовские власти к результатам этого расследования.

"Рад сообщить, что обсуждения шли в позитивном ключе", - заявил Танин.

Утром 28 мая подразделения косовского спецназа вошли на территории четырех общин, в которых проживают сербы. В акции, которая, по свидетельствам очевидцев и журналистов, сопровождалась чрезмерным применением силы, были задействованы 73 спецавтомобиля. Сообщалось о задержании около 30 человек, среди задержанных были полицейские. Представители косовских властей заявили, что на севере края проходила акция по борьбе с организованной преступностью, которую одобрила прокуратура Приштины.

Российский дипломат, сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков был избит и задержан возле баррикад в районе операции косовского спецназа в общине Зубин Поток на севере края.

По версии косовской стороны, Краснощеков находился возле баррикад вместе с сербами, которые мешали проведению операции косовского спецназа.

Сербские СМИ в свою очередь сообщают, что косовские спецназовцы избили Краснощекова за то, что он говорил на сербском языке.