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Французская полиция задержала грузовик с нелегалами из Пакистана

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Полиция Франции задержала грузовик на юге страны, в котором укрывался как минимум 31 выходец из Пакистана, передают французские СМИ со ссылкой на заявление прокуратуры.

По их данным, за рулем машины также был пакистанец, он задержан. Грузовик с виду не вызвал подозрения у полиции, его остановили для рутинной проверки на автобане неподалеку от границы с Италией.

Всех мигрантов, среди которых были трое подростков, в соответствии с определенными процедурами передали властям Италии.

Инцидент произошел накануне, сообщается о нем в субботу.

На прошлой неделе в Британии обнаружили 39 погибших выходцев из Вьетнама, которые скончались в грузовике с морозильной камерой при попытке нелегально попасть в Европу.

Франция Италия Пакистан

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