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Что случилось этой ночью: воскресенье, 3 ноября

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Под руководством убитого в Москве главы ЦПЭ Ингушетии выявлены четыре экстремистские группировки. При его участии раскрыты десятки преступлений. В субботу вечером он был убит вместе с братом.

– Россия и Таиланд пока не будут упрощать визовый режим. Страны считают, что действующие правила уже благоприятны для туристов. Россия будет стремиться к увеличению туристического потока из Таиланда.

– Фигуристки из России завоевали "золото" и "серебро" на этапе Гран-при во Франции. Первые два места заняли Алена Косторная и Алина Загитова. На этом же Гран-при победила российская пара.

– ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью в матче 15-го тура РПЛ. "Зенит" упрочил лидерство в турнирной таблице. Около трети матча гости играли в меньшинстве.

Новости

Россия и Таиланд пока не будут упрощать визовый режим

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