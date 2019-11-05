Что произошло за день: вторник, 5 ноября

Путин заявил об идущей войне против русского языка, в Москве побит абсолютный температурный рекорд для 5 ноября, а генерал Дрыманов заявил о выпитом следователями коньяке в его доме

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Москва и Пекин согласовали дату запуска поставок газа в Китай по "Силе Сибири". По данным источника, мероприятие пройдет 2 декабря. Ранее озвучивались планы запустить поставки 20 декабря, затем - 1 декабря.

- Путин заявил об идущей войне против русского языка. В ходе совещания президентского Совета по русскому языку он отметил, что борьбу ведут "пещерные русофобы", маргиналы и агрессивные националисты. При этом президент РФ попросил не называть русский язык оружием, иначе "с ним начнут бороться, как с оружием". Он выразил уверенность, что язык будет становиться популярнее с развитием экономики страны и ростом ее влияния. В ходе дискуссии Путин поставил под сомнение эффективность системы бакалавриата и магистратуры для подготовки преподавателей русского языка.

- В Москве арестован 30-летний мужчина, обвиняемый в подготовке теракта. Талант Онуров - уроженец Киргизии, приехавший в столицу в сентябре. Как считают следователи, мотивом задуманного преступления стала приверженность мужчины к радикальной исламской идеологии.

- Генерал Дрыманов заявил в Мосгорсуде, что следователи при обыске выпили его коньяк. По словам экс-руководителя столичного главка СКР, следователи вышли из его гаража, где хранилось спиртное, в состоянии опьянения, а затем нарисовали краской слово "вор" на воротах. Позднее во вторник выступление Дрыманова было прервано судом, продолжить слушание показаний было решено в закрытом режиме.

- Арестованы двое фигурантов дела об убийстве экс-мэра Киселевска. Ранее они не были судимы. По версии следствия, один из арестованных 31 октября довез подельников к дому Сергея Лавренкова. Как сообщалось, приоритетной версией преступления следствие считает разбойное нападение.

- Лев Пономарев рассказал о планах сохранить движение "За права человека" без юрлица. Правозащитник заявил, что предстоят съезды по созданию коалиции структур, которые занимаются правозащитой. Между тем в Минюсте подчеркнули, что решение Верховного суда о ликвидации движения предполагает полное прекращение деятельности, вне зависимости от государственной регистрации.

- Температура в Москве во вторник побила абсолютный рекорд для 5 ноября. Метеостанция на ВДНХ к 12:00 зафиксировала 10,6 градусов тепла. Прежнее максимальное значение фиксировалось в 1922 и 2013 годах и составляло 10,3 градуса.