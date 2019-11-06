Поиск

Lufthansa отменила 1,3 тыс. рейсов из-за забастовки

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила, что отменит в четверг и в пятницу в общей сложности около 1,3 авиарейсов из-за забастовки своих бортпроводников и пилотов.

"Будет выполнено 2,3 тыс. из 3 тыс. рейсов (7 ноября) и 2,4 тыс. из 3 тыс. (8 ноября) авиарейсов (концерна - ИФ) Lufthansa Group", - сообщается в твиттере пресс-службы Lufthansa.

Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус рейсов на сайте авиакомпании. Ожидается, что неудобства затронут почти 200 тыс. человек.

Ранее на этой неделе профсоюз бортпроводников UFO объявил, что начнет в четверг 48-часовую забастовку, которая коснется, главным образом, авиарейсов Lufthansa, вылетающих из Германии.

В пятницу у главного офиса Lufthansa близ аэропорта Франкфурта-на-Майне запланирована массовая демонстрация бортпроводников. Участники забастовки намерены выразить недовольство отказом руководства авиакомпании вести переговоры о повышении зарплат бортпроводников.

Ранее в среду суд по трудовым спорам во Франкфурте-на-Майне отказал руководству Lufthansa в их требовании ввести судебный запрет на проведение забастовки и признал законной запланированную стачку бортпроводников.

В конце октября сотрудники четырех авиакомпаний, входящих в группу Lufthansa - компаний Eurowings, Germanwings, SunExpress и CityLine, провели забастовку, тогда были отменены рейсы в аэропортах Берлина, Гамбурга, Мюнхена, Франкфурта-на-Майне, Дюссельдорфа и Кельна.

Lufthansa

Новости по теме

Новости

МИД Азербайджана вручил ноту протеста российскому послу в Баку

Таможня Финляндии три года использовала неверные курсы валют

Таможня Финляндии три года использовала неверные курсы валют

Зеленского шокировало, что завод им. Малышева выпустил один танк для ВСУ за 10 лет

Зеленского шокировало, что завод им. Малышева выпустил один танк для ВСУ за 10 лет

Эрдоган объявил о поимке жены ликвидированного главаря ИГ

На Украине возбудили дело о продаже сотрудниками СБУ незаконно собранных данных

Протесты в Гонконге

В Гонконге неизвестный напал с ножом на члена местного парламента

В Гонконге неизвестный напал с ножом на члена местного парламента

Индия внесла аванс $850 млн и попросила РФ ускорить поставки С-400

Индия внесла аванс $850 млн и попросила РФ ускорить поставки С-400

Иран начал подачу газа в центрифуги на ядерном объекте в Фордо

Бывший сотрудник Boeing предупредил о браке в системе подачи кислорода на 787 Dreamliner

NYT сообщила о прибытии в Ливию снайперов ЧВК Вагнера

NYT сообщила о прибытии в Ливию снайперов ЧВК Вагнера
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');