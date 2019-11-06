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Северная Корея обвинила США в "безумном военном бесчинстве"

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Действия США на Корейском полуострове, являющиеся "безумным военным бесчинством", мешают диалогу Пхеньяна и Вашингтона и усиливают конфронтацию в регионе, сообщает агентство ЦТАК со ссылкой на заявление посла по особым поручениям МИД КНДР Гвона Чон Гына.

Как отмечается в заявлении, действия Соединенных Штатов на полуострове являются "крайне провокационным и опасным актом, который обливает холодной водой час от часу затухающую искру корейско-американского диалога".

Такое заявление власти КНДР сделали после того, как военные в Вашингтоне и Сеуле ранее в ноябре сообщили, что не будут проводить ежегодные учения авиации Vigilant Ace, но вместо них проведут учения меньшего масштаба. Учения Vigilant Ace проводились с 2015 года.

В КНДР подчеркнули, что "переименование учений" не изменит их "агрессивного характера". "В такое острое время, как сейчас, когда весь мир беспокоится о перспективах корейско-американских отношений, США пытаются откровенно провести военные учения против нас", - говорится в заявлении МИД Северной Кореи.

В 2018 году Сеул и Вашингтон приостановили ряд крупных учений, в том числе летние учения Ulchi Freedom Guardian (UFG) и зимние воздушные учения Vigilant Ace, хотя стороны продолжают проводить учения меньшего масштаба для поддержания боевой готовности.

Это произошло после переговоров президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Однако второй саммит США-КНДР во Вьетнаме, прошедший в 2019 году, завершился безрезультатно. После этого США и КНДР пытались возобновить диалог, последние переговоры на рабочем уровне прошли в Стокгольме в октябре, после них диалог не продвигался.

Гвон Чон Гын Северная Корея Южная Корея США

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