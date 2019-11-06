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Полиция заявила, что пассажирам и экипажу в аэропорту Схипхол ничего не грозит

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Пассажиры и экипаж самолета в аэропорту Схипхола в Амстердаме находятся в безопасности, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на нидерландскую военную полицию.

На борту самолета, принадлежащего, по данным европейских СМИ, авиакомпании Air Europa ранее произошел некоторый инцидент.

В аэропорт прибыло значительное количество полицейских, а также экстренные службы. Терминал D временно закрыт. Ведется расследование инцидента.

Нидерланды Амстердам

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