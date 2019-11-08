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Угрозы судом помогли Болтону избежать повестки в Конгресс

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Комитет по разведке Палаты представителей не направил повестку для дачи показаний бывшему советнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону после угроз обратиться в суд в случае ее выдачи, в Конгресс в четверг он не явился, сообщает CNN.

"Его адвокат сообщил нам, что в отличие от трех других преданных государственных служащих, которые работали на него в совете по нацбезопасности и подчинились законным повесткам, Болтон намеревался вызвать нас в суд, если мы вручим ему повестку", - заявил телекомпании чиновник комитета по разведке.

Он добавил, что законодатели сожалеют о решении Болтона, но не заинтересованы в судебных тяжбах с администрацией, которые могут тянуться месяцами.

"Указание Белого дома не появляться (Болтону - ИФ) в Конгрессе добавит доказательств тому, что президент препятствует Конгрессу", - сказал чиновник.

Отмечается, что демократы планируют завершить расследование в рамках процедуры импичмента Трампа до конца года, поэтому долгие судебные тяжбы с Болтоном не в их интересах.

Демократы в Конгрессе США изъявили желание заслушать 7 ноября показания Болтона, которого они считают центральной фигурой в расследовании в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа.

"Украинский скандал" в США

Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить украинского президента Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении деятельности на Украине Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления и стало поводом для запуска расследования, цель которого - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

Джон Болотон США Конгресс Дональд Трамп

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