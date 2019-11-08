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Адвокат осведомителя предостерег Трампа от нападок на его клиента

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Адвокат осведомителя, сообщившего о телефонном разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, написал юристу Белого дома Пэту Чиполлоне с просьбой прекратить нападки на его клиента, сообщает CNN.

"Я пишу из глубокой озабоченности тем, что ваш клиент, президент Соединенных Штатов, занимается риторикой и деятельностью, которая ставит моего клиента, информатора разведывательного сообщества, и его семью в физическую опасность", - цитирует телеканал послание Эндрю Бакайя.

Он просит Чиполлоне проконсультировать Трампа "относительно юридической и этической опасности, в которую он себя ставит, если кому-либо будет причинен физический вред в результате действий его или его помощников".

Бакай, в частности, цитирует недавние комментарии Трампа журналистам о том, что они "окажут общественную услугу", если сообщат имя разоблачителя.

Адвокат осведомителя также отметил, что "если кому-либо будет причинен физический вред, мой коллега Марк Заид и я без колебаний предпримем все необходимые действия против вашего клиента".

"Те, кто замешан в этой мстительной кампании против моего клиента, будь то действие или бездействие, также несут ответственность, юридическую или моральную", - добавил он.

Трамп неоднократно нападал на осведомителя, требовал "встречи со своим обвинителем", а также раскрытия его личности.

Разговор Трампа с Зеленским

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг телефонного разговора Трампа с Зеленским. Причиной стали публикации СМИ, в которых со ссылками на информатора говорилось, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, добиваясь начала расследования в отношении деятельности на Украине одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

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