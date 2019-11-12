Трамп пообещал на этой неделе опубликовать стенограмму самого первого разговора с Зеленским

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни обнародует стенограмму первого телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским.

"Чтобы и дальше оставаться самым открытым президентом в истории, я опубликую где-то на этой неделе стенограмму первого и, следовательно, самого важного телефонного разговора с президентом Украины. Я уверен, что вы найдете его привлекательным!" - написал Трамп в своем твиттере.

Трамп впервые поговорил с Зеленским вскоре после того, как он был избран президентом Украины в апреле.

Этот звонок предшествовал телефонному разговору 25 июля, который стал предлогом для инициирования демократами Палаты представителей процедуры импичмента.

Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался в ходе телефонного разговора 25 июля убедить Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.

В рамках расследования, связанного с импичментом, демократы из палаты представителей вызвали для дачи показаний многих американских дипломатов и чиновников. Они выступали за закрытыми дверями, на прошлой неделе комитеты, участвующие в процедуре импичмента, начали публиковать их показания.