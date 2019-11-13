В Минске заявили, что не будут повторять ошибок Украины в сфере связей с ЕС

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявляет, что республика не хочет повторить ошибок Украины в стремлении сблизиться с ЕС, Минск настроен на развитие отношений во всех направлениях.

"Ситуация в Украине сегодня для нас является негативным примером. В этом, на мой взгляд, есть также вина ЕС, который в прошлом пытался как можно быстрее привязать к себе Украину. Я понимаю стремление Украины быть ближе к Европе. Но мы не хотим действовать в их логике", - сказал Макей в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung. Текст интервью опубликован на сайте белорусского МИД.

По словам министра, Белоруссия хочет выстраивать равные отношения на всех направлениях, "возможно, несколько больше в отношении России".

"Мы не хотим повторять ошибок Украины. И желаем учесть все опасности на пути к более тесному сотрудничеству с ЕС. Осторожность лежит в менталитете белорусов. Мы хотим быть страной, которая способствует стабильности, а не турбулентности", - подчеркнул глава МИД.

Макей также заявил в интервью, что Белоруссия рассматривает Россию "в качестве основного союзника, как нашего естественного соседа". Министр оценил отношения Москвы и Минска как "очень хорошие" и сообщил о планах их дальнейшего укрепления. "Но это не означает, что мы должны смотреть только на Россию", - отметил он.

Министр пояснил, что во время финансового кризиса 2008 года белорусы "узнали на собственном опыте, что зависимость от одной страны является пагубной для нашей экономики". "Поэтому мы хотели бы диверсифицировать наши отношения и рассматриваем Европейский союз в качестве второго по важности экономического партнера. Нам бы хотелось иметь хорошие отношения с ЕС, да и с другими государствами в мире", - подчеркнул Макей.