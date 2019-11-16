Гумпомощь под прикрытием вертолетов и военной полиции РФ доставлена на север Сирии

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные привезли гуманитарную помощь в город Айн-Исса в провинции Ракка на севере Сирии, ранее это место было домом террористической организации ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Колонну с гуманитарной помощью, которую везли "Камазы" и "Уралы", на земле сопровождала техника военной полиции РФ, а в воздухе - вертолеты российских ВКС, которые для обеспечения безопасности шли на предельно низкой высоте.

Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) раздали населению пакеты, содержимое которых подобрано таким образом, чтобы хватило как минимум на несколько дней. Рис, мука, консервы, - все самое необходимое. Это впервые, когда гуманитарную акцию проводят так далеко на севере, в непосредственной близости от действия вооруженных сил Турции.

По словам офицера ЦПВС Сергея Зинченко, особое внимание было уделено наращиванию сил при проведении гуманитарной акции.

"Была привлечена дополнительно военная полиция, с воздуха прикрывали вертолеты ВКС ВС РФ", - отметил он.

За час российские военные раздали в 5-тысячной Айн-Иссе около 3 тысяч пакетов с гуманитарной помощью.