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Парламентские выборы пройдут в воскресенье в Белоруссии

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии пройдет в республике в воскресенье.

Избирательные участки для голосования откроются в воскресенье в 8:00 по всей стране и будут работать до 20:00 (время совпадает с московским).

Всего в стране организовано 5 785 участков для голосования, за пределами Белоруссии - 46. В списки избирателей на текущих выборах включено 6 880 605 человек.

В ходе выборов предстоит избрать 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания - нижней палаты белорусского парламента, в выборах участвуют 513 кандидатов.

Для того, чтобы парламентские выборы состоялись, явка избирателей должна составить более 50% от общего числа избирателей, внесенных в списки для голосования.

Явка на досрочном голосовании (12-16 ноября) составила 35,77%.

Центризбирком аккредитовал 28 тысяч национальных наблюдателей за выборами. Также аккредитованы 1 028 международных наблюдателей.

От СНГ аккредитованы 475 наблюдателей, от БДИПЧ ОБСЕ - 349, от Парламентской ассамблеи ОБСЕ - 83, от ПАСЕ - 28, от Шанхайской организации сотрудничества - 17, от избиркомов иностранных государств - 21. Также за выборами будут наблюдать 53 представителя дипкорпуса и пять независимых наблюдателей.

Планируется, что предварительные итоги голосования станут известны поздно вечером в воскресенье. Миссии наблюдателей от СНГ, ОБСЕ и ШОС выскажут свое мнение о белорусских парламентских выборах в понедельник.

Белоруссия Палата представителей Национальное собрание

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