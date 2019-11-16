В Париже усилили меры безопасности в годовщину начала протестов "желтых жилетов"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Франции направили силы полиции в ключевые точки Парижа в связи с первой годовщиной начала акций протестного движения "желтых жилетов", сообщает агентство Associated Press в субботу.

В частности, десятки полицейских в защитном снаряжении спецподразделений замечены у Триумфальной арки в центре города. Ранее, напоминает AP, в этом районе Парижа неоднократно происходили беспорядки с участием активистов "желтых жилетов".

Участники движения намерены отметить годовщину акциями в Париже и на кольцевых развязках дорожной сети страны.

В середине ноября 2018 года во Франции начались масштабные акции протеста против повышения цен на топливо. Акции организовывались движением "желтые жилеты" и традиционно проводились по субботам. Изначально "желтые жилеты" протестовали против планов по повышению цен на бензин, однако со временем движение стало выражать недовольство действиями властей в целом и особенно недостаточной, с их точки зрения, помощью государства наименее обеспеченным гражданам.

После этого власти Франции пошли на уступки "желтым жилетам", отказавшись от повышения налога на горючее и распорядившись, в частности, о повышении минимального размера оплаты труда и поддержке пенсионеров. Тем не менее, протесты продолжались до недавнего времени.

Результаты опроса компании Elabe свидетельствуют, что больше половины французов (55%) до сих пор поддерживают движение "желтых жилетов". Активнее всех их поддерживают те респонденты, которые на выборах 2017 года голосовали за крайне левого политика Жан-Люка Меланшона и лидера ультраправых Марин Ле Пен.