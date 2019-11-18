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Кремль обратил внимание на эмоциональность слов Лукашенко о Союзном государстве

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле обратили внимание на эмоциональность заявлений белорусского президента Александра Лукашенко о ситуации с Союзным государством России и Белоруссии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник.

Отвечая журналистам на соответствующий вопрос, Песков сказал: "Безусловно". Пресс-секретарь пояснил, что президент Белоруссии задавался вопросом о целесообразности Союзного государства в гипотетическом смысле, в случае, если оно не будет соответствовать интересам республики.

Песков также заявил, что Россия "по-прежнему последовательно" исходит из того, что взаимная выгода сохранения Союзного государства с Белоруссией незыблема, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В воскресенье, 17 ноября, Лукашенко заявил журналистам, что Россия постоянно ставит Белоруссии новые условия по программе интеграции в рамках Союзного государства. По этой причине, по словам президента, "мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем". "Извините, на хрена нужен тогда такой союз", - добавил он.

Лукашенко также подчеркнул, что Минск не подпишет интеграционные документы с Москвой, если это будет угрожать суверенитету республики. Кроме того, он обратил внимание, что республика не собирается создавать с Россией военный альянс.

Александр Лукашенко Белоруссия Дмитрий Песков Союзное государство

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