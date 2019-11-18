Киев проверит целостность оборудования и документации судов, которые вернула РФ

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - По возвращении украинских катеров "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу", задержанных в районе Керченского пролива, будет осуществлена их тщательная проверка, чтобы выяснить, были ли с них изъяты оборудование и документация.

Об этом говорится в сообщении МИД Украины в понедельник в фейсбуке. В ведомстве напомнили, что, несмотря на возвращение кораблей и освобождение моряков, тяжба относительно нарушения Россией международных норм в ходе инцидента в Керченском проливе продолжается. В четверг-пятницу, 21-22 ноября, в трибунале в Гааге состоятся первые слушания на эту тему, обратили внимание в Киеве.

Ранее в понедельник командование ВМС Украины сообщило, что "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", задержанные Россией год назад в Керченском проливе, направляются домой. Позднее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила, что арбитражный трибунал Международного суда ООН 21 ноября проведет слушания дела о нарушении прав Украины как прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива три украинских судна с экипажами, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая 2019 года постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине арестованные корабли.

24 украинских моряков обвинили в России в незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч.3 ст.322 УК РФ). Задержанные украинцы вернулись домой 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемых лиц между Киевом и Москвой.