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Банки Ливана из-за беспорядков ввели ограничения на снятие наличных

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Банки Ливана возобновили работу после перерыва, вызванного политическими протестами, и ввели ограничения на снятие денег со счетов в иностранной валюте до $1000 в неделю. Как сообщила Ассоциация банков Ливана, эти скоординированные меры будут временными.

Переводы средств за границу банки будут разрешать в исключительных случаях по чрезвычайным личным причинам. Ограничения на переводы денег из-за рубежа отменены.

Ограничения были согласованы с Центробанком Ливана, уточнила ассоциация.

Банки были закрыты основную часть прошлого месяца, а на прошлой неделе сотрудники банков устроили забастовку, требуя усилить меры безопасности для их работы.

Массовые протесты в Ливане начались в середине октября на фоне экономического кризиса. 29 октября под давлением протестующих ушел в отставку премьер-министр Саад Харири.

Ливан

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