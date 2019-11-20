Путин заявил о заинтересованности России в сохранении Евросоюза

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В России с тревогой следят за тем, что происходит в Европейском союзе на фоне Brexit, так как заинтересованы в сохранении ЕС, сообщил президент РФ Владимир Путин на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!" в среду.

Он пояснил, что Россия заинтересована в сохранении ЕС, так как хочет иметь дело с предсказуемым и понятным партнером. "Значительная часть наших золотовалютных резервов в евро номинирована. У нас, несмотря на падение торгового оборота после различных санкционных решений, торговый оборот упал - сейчас он где-то под 300 млрд, а был 450 млрд, но все-таки он растет. Евросоюз для нас крупнейший торгово-экономический партнер. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы все сохранялось и эффективно функционировало", - сказал Путин, добавив, что поэтому в РФ анализируют то, что происходит в Евросоюзе, и продолжат это делать.

Путин заявил, что противоречия в ЕС возникли "исходя из абсолютно конкретных вещей". "Я не думаю, что налогоплательщикам Великобритании нравится платить налоги, понимая и зная, что значительная часть их средств уходит на поддержание штанов тех, кто пока не достиг определенного уровня экономического развития. Это измеряется десятками миллиардов. Есть и другие составляющие. Те самые принимаемые Европарламентом решения так или иначе отражаются на всех участниках ЕС. Конечно, это не всем нравится", - отметил Путин.

Президент РФ также сказал, что примерно в 2028 году некоторые страны Восточной Европы, входящие в ЕС, "уже достигнут такого уровня экономического развития, при котором они не будут являться получателями определенных грантов и разного вида поддержки из общеевропейского бюджета". "А должны будут платить так, как это делала до сих пор и делает Великобритания. И я не уверен, что там не возникнет таких же мыслей, как и у самой Великобритании сегодня (по поводу выхода из ЕС - ИФ)", - заметил Путин.

Российский лидер также выразил сомнение в том, что ЕС может сохраниться в будущем в его нынешнем виде, если учитывать упомянутые им тенденции. Вместе с тем Путин добавил, что лидеры ЕС работают над вопросом консолидации союза. "У них есть разные сценарии, как консолидировать членов ЕС, как добиться более устойчивых форм интеграции. Удастся им это или нет, я не знаю. Во всяком случае, хочу пожелать им успеха", - добавил президент.

На форуме "ВТБ Капитала" президент РФ также коснулся темы отношений России с США. По его словам, на отношения Москвы и Вашингтона до сих пор влияет внутриполитическая борьба в Штатах. Власти РФ готовы, что "это когда-то прекратится", отметил Путин. По его словам, у двух стран много общих площадок для совместной работы, и Москве готовы к сотрудничеству "настолько, насколько к этому готовы наши американские партнеры".