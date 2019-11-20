Поиск

Комитет сената США по иностранным делам одобрил назначение посла в РФ

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Комитет сената США по иностранным дела в среду одобрил назначение Джона Салливана послом в России, сообщают американские СМИ.

Теперь для завершения процедуры назначения Салливана на новую должность, по его кандидатуре должен будет проголосовать сенат в полном составе.

В настоящее время Салливан занимает пост первого заместителя госсекретаря.

Ранее в среду в комитете сената по иностранным делам прошли слушания с участием спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигана: он выдвинут кандидатом как раз на пост первого замгоссекретаря - вместо согласившегося отправиться на работу в Россию Салливана.

Салливан начал работать на посту первого замгоссекретаря США 24 мая 2017 года.

До вступления в эту должность он был партнером мировой юридической фирмы Mayer Brown в Вашингтоне. С 2010 по 2016 год он был председателем специального правительственного комитета по налаживанию экономического сотрудничества между США с Ираком.

Салливан работал и в двух предыдущих администрациях на ключевых должностях в министерствах юстиции, обороны и торговли. В 1992 году он стал заместителем главного юрисконсульта избирательной кампании президента Джорджа Буша-старшего, в 2004 году министр обороны Дональд Рамсфелд назначил Салливана заместителем главного юрисконсульта министерства обороны США, с 2005 года по 2008 год он стал главным юрисконсультом министерства торговли, а с 2007 года по 2009 год был заместителем министра торговли США.

Салливан - уроженец Бостона (штат Массачусетс). Он получил степень бакалавра в университете Брауна в городе Провиденс и степень доктора права в Школе Колумбийского университета.

США Россия Джон Салливан

Новости

Не менее четырех человек погибли при взрыве на Сицилии

Что произошло за день: среда, 20 ноября

Силовики в Сирии примут меры для предотвращения нападений на российские патрули

Латвия запретила трансляцию девяти российских телеканалов

Форум "ВТБ Капитала"

Путин заявил о заинтересованности России в сохранении Евросоюза

По делу об убийстве мальтийской журналистки задержан крупный бизнесмен

Конфликт в Керченском проливе

На Украине заявили, что россияне "угробили" возвращенные Киеву корабли

На Украине заявили, что россияне "угробили" возвращенные Киеву корабли

Украина потребует от РФ более $50 млн за утрату портов в Крыму

Украина потребует от РФ более $50 млн за утрату портов в Крыму

Анкара назвала недоразумением обвинения в адрес Москвы из-за ситуации в Сирии

НАТО пообещало не допустить повторения "крымского сценария" в странах альянса

НАТО пообещало не допустить повторения "крымского сценария" в странах альянса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');