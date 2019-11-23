Лавров встретится с кандидатом на пост посла США в РФ Салливаном

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу "на полях" G20 в японском городе Нагоя проведет переговоры с заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном, сообщили в российской делегации.

"В графике Лаврова встреча "на полях" СМИД (Совета министров иностранных дел - ИФ) двадцатки в Японии с Салливаном", - заявили журналистам российские дипломаты.

Ранее на этой неделе комитет по международным делам Сената США одобрил кандидатуру Салливана на пост посла в России. Для завершения процедуры назначения Салливана на новую должность по его кандидатуре должен будет проголосовать Сенат в полном составе.