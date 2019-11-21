Правительство Эстонии обсудит возможность дорасследовать крушение парома Estonia

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии решило рассмотреть возможность дополнительного расследования обстоятельств гибели парома Estonia в 1994 году. Принять такое решение чиновников обязал Таллинский административный суд. В крушении парома погибли 852 человека.

Суд 24 октября обязал правительство отреагировать на просьбу выживших в этой катастрофе и родственников погибших. Премьер-министр Юри Ратас сказал, что правительство обжаловать решение суда не будет, обсудит просьбу людей и сформирует свою позицию в ближайшие месяцы.

Пока, по его словам, у чиновников нет единой точки зрения на этот вопрос.

Estonia затонула в ночь на 28 сентября 1994 года по пути из Таллина в Стокгольм. Из 989 человек, бывших на борту, спасли 138. Один из них умер в больнице. Погибли и пропали без вести 852 человека, обнаружены тела лишь 94 погибших. Это рекордное по числу жертв кораблекрушение в Балтийском море в мирное время.

Паром стал единственным в мире судном, которое охраняет закон о покое погибших. Погружение к затонувшему судну запрещено.

Эстонско-финляндско-шведская межправительственная комиссия пришла к выводу, что причиной крушения стали несовершенство конструкции парома, повышенная скорость движения и шторм. По ее версии, сильные удары волн повредили у Estonia запорное устройство носового визора (подъемной надводной части парома), в результате аппарель автомобильной палубы оказалась незащищенной от проникновения воды. Внутрь парома в течение нескольких минут хлынули тысячи тонн воды, и судно затонуло.

Официальная версия вызвала сомнения, как и закон о покое погибших.

Близкие погибших и выжившие в октябре 2016 года попросили премьер-министра начать новое расследование причин катастрофы. В частности, граждане Швеции Леннарт Берглунд и Лассе Йонсен потребовали организовать новые погружения к останкам судна на дне Балтийского моря. Их поддержала эстонское объединение пострадавших. В ноябре 2018 года Минюст им ответил, что решение этого вопроса находится в компетенции правительства, а само министерство не считает обоснованным обращаться к правительству по вопросу возобновления расследования.

Заявители обратились в суд. Суд счел, что правительство неоправданно затянуло решение по ходатайству пострадавших и что Минюст был не вправе отвечать на ходатайство.

Решение суда правительство могло оспорить до 25 ноября 2019 года.